Риелтор Чурилов: спрос на новостройки в Москве упадет на 10% после 1 июля

Спрос на новостройки в Москве упадет после завершения программы ипотеки с господдержкой незначительно, до 10%, поскольку в столице практически не осталось квартир, которые можно купить под 8% в рамках существующих лимитов, сообщил РИАМО руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов.

По его словам, популярность ипотеки с господдержкой в Москве уже давно себя изжила, а спрос на нее продолжает падать.

«После 1 июля спрос на первичное жилье упадет на некоторое время максимум на 10%. Скорее даже не упадет, а „размажется“ не несколько месяцев», — прогнозирует Чурилов.

При этом эксперт уверен в том, что на вторичный рынок спрос практически не перетечет, поскольку покупать жилье по высоким рыночным ставкам будет невыгодно.

«Люди отложат покупку недвижимости, будут просто копить деньги и снимать квартиру», — полагает риелтор.

Он также отметил, что сейчас в столице активизировался выкуп квартир. Если раньше продавцы жилья были не готовы давать скидку, то сейчас охотно на это идут, стремясь реализовать свою недвижимость на волне кратковременного ажиотажа.