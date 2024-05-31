Риелтор Чурилов: ипотечные каникулы для семей с детьми должны стимулировать рождаемость

Ипотечные каникулы до полутора лет для семей с детьми должны способствовать повышению рождаемости в России, заявил РИАМО руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов.

Ранее Минфин России выступил с предложением увеличить срок ипотечных каникул до 1,5 лет для семей, в которых родился второй или последующий ребенок. Данную инициативу Минфина поддержал Центробанк.

В Центробанке уверены, что подобная мера поддержки значительно снизит долговую нагрузку на родителей.

«Повысит ли предлагаемая льгота привлекательность семейной ипотеки и будет ли стимулировать рождаемость — время покажет. Но точно можно утверждать, что воспользуются этими каникулами многие семьи, поскольку рождение ребенка — это дополнительная финансовая нагрузка, и причем не маленькая», — прокомментировал Чурилов.