Риелтор Чурилов: число безденежных сделок с недвижимостью вырастет незначительно

Количество безденежных сделок с жилой недвижимостью вырастет в 2024 году незначительно, поскольку, несмотря на отмену ипотеки с господдержкой, банки продолжат выдавать жилищные кредиты под низкие проценты, завлекая покупателей программой «Купи свою ставку», или будут предлагать отсрочку первого платежа по ипотеке. Об этом заявил РИАМО руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов.

Ранее РБК сообщил, что в Петербурге растет популярность безденежных сделок с недвижимостью. Доля сделок в рассрочку, расчетов метрами или в счет будущей выручки с продаж жилья будет расти, прогнозируют эксперты на фоне ожиданий по повышению ключевой ставки Центробанка.

По словам Чурилова, безденежные сделки с недвижимостью достаточно востребованы и выгодны для покупателя, но при этом сопряжены с определенными рисками для застройщика. Самый распространенный риск, по его словам, заключается в том, что, когда застройщик продает квартиры в рассрочку и эскроу-счет покупателя пополняется не в том объеме, в котором необходимо, банк, предоставляющий проектное финансирование, может применить к девелоперу штрафные санкции в виде повышенных процентов по проектному финансированию или пени.

«Застройщик продает квартиру, получает какую-то часть суммы, например, 20%, и продолжает достраивать дом. А к нему приходит клиент и заявляет о том, что не может оплатить покупку, и расторгает с ним договор. В этом случае застройщик должен срочно искать нового покупателя на эту квартиру. И это для него дополнительные риски в виде операционной нагрузки», — объяснил риелтор.