Риелтор Барсуков рассказал россиянам, как правильно выплачивать ипотеку

Барсуков: в первые три года выплаты по ипотеке должны быть максимальными

При досрочном погашении ипотечного займа важно вносить максимально большие платежи в течение первых трех лет, об этом рассказал риелтор, член Гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков в разговоре с NEWS.ru .

По словам специалиста, если в течение первых трех лет вносить по кредиту максимально большие платежи, это отразится на процентах, которые будут начислены на общий долг в меньшей степени.

«В досрочных платежах очень важен вот какой момент — максимально делать их в первые годы, например, первые три года ипотеки, потому что сумма кредита большая, проценты начисляются на всю сумму, поэтому они в первые годы самые большие. Поэтому нужно первые годы максимально гасить досрочно, пусть и ограничивая себя в чем-то», — заявил Барсуков.

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