Эксперт назвал сумму дохода для комфортной жизни с ипотекой в Москве

Эксперт Пысин: даже высокий доход не всегда достаточен для одобрения ипотеки

Для комфортной покупки средней двухкомнатной квартиры в спальном районе Москвы за 15 млн рублей в кредит на 25 лет с 30% первоначальным взносом столичная семья должна зарабатывать 460 тыс. рублей, с 20% — чуть более 520 тыс. рублей в месяц, сообщил РИАМО генеральный директор агентства недвижимости ЦДН («Центральный Департамент Недвижимости») Анатолий Пысин.

«В целом же у каждой семьи свои потребности, образ жизни, привычки. Поэтому, рассчитывая величину доступного ипотечного кредита, люди идут от обратного: сначала фиксируют свои обязательные траты и, исходя из оставшейся суммы, определяют, какую сумму кредита могут получить», — сказал Пысин.

Он отметил, что если семья зарабатывает 200 тыс. рублей, то она сначала рассчитывает постоянные затраты на коммунальные платежи, школы и детские сады, проезд, питание и другие статьи расходов.

«Если затраты составляют 100 тыс., то еще какую-то часть, около 20 тыс., люди закладывают на непредвиденные расходы, а остальную сумму — в данном случае 80 тыс. — готовы направить на погашение ипотеки. Исходя из этих средств, которые будут направлены на ежемесячный платеж, и рассчитывается максимальная сумма кредита», — рассказал эксперт.

Пысин отметил, что даже высокий доход может оказаться недостаточным для одобрения банком кредита на покупку квартиры. Особое внимание стоит уделить кредитной истории. Сегодня встречаются случаи, когда человеку отказывают в ипотеке из-за просрочки по кредитной карте, даже незначительной — вплоть до 1 тыс. рублей.

«Поэтому перед тем, как подавать заявку на кредит, людям даже с хорошим доходом стоит проверить свою кредитную историю и убедиться в отсутствии задолженностей. Сделать это можно через сайты соответствующих организаций, например, Национального бюро кредитных историй или Объединенного кредитного бюро», — заключил специалист.