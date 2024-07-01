Решение есть: в Совфеде назвали альтернативу ипотеке

Сенатор Ольга Епифанова считает, что ссудо-сберегательные кассы могут стать альтернативой ипотеке. Их механизм сейчас серьезно прорабатывают — уже готов соответствующий законопроект, сообщает Газета.ru .

Сенатор также заявила, что не видит поводов для беспокойства из-за отмены льготной ипотеки в стране с 1 июля.

«Меняются инструменты поддержки, уходят одни — появятся другие», — заявила сенатор.

Суть работы ссудо-сберегательных касс заключается в том, что гражданин создает специальный счет и регулярно его пополняет. На эти средства начисляются проценты, как в случае с банковским вкладом. По накоплению определенной суммы можно приобрести жилье на эти деньги, а недостающую часть возможно занять у банка.

Епифанова также отметила, что, если гражданин потратил указанные средства не на жилье, то начисленные проценты аннулируются.