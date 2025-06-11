Ремонт автомобильного моста в дер Поречье Рузского округа завершен наполовину

Масштабные работы по капитальному ремонту автомобильного моста через Москва-реку в деревне Поречье Рузского муниципального округа выполнены на 50%. В этом лично убедился глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев в ходе инспекции в среду. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава муниципалитета отметил, что ремонт идет в соответствии с графиком. В настоящее время рабочие выполнили разборку металлического пролетного строения и железобетонных плит. Производится монтаж арматурного каркаса и бетонирование оголовка (ригеля) опоры № 2 и 3. Далее займутся разборкой и монтажом оголовка опор № 4 и 5.

Завершение ремонтных работ и открытие рабочего движения по обновленному мосту, который является частью региональной дороги и соединяет такие крупные населенные пункты, как Тучково и Колюбакино, запланировано на сентябрь 2025 года.

«Проект социально важный, долгожданный для всех наших жителей. Еще раз прошу с пониманием отнестись ко временным неудобствам. Уже этой осенью мы получим новый современный мост с асфальтобетонным покрытием проезжей части, обустроенными удобными подходами к мосту и тротуарами для пешеходов. А пока продолжаем следить за ходом работ», — сказал Горбылев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.