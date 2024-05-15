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Реконструкцию цементного завода в Коломне завершат в июне этого года

Главгосстройнадзор Подмосковья провел проверку хода реконструкции цеха помола цементного завода «ХОЛСИМ (РУС)» (входит в ГК «Цементум»), расположенного в городском округе Коломна. Здесь реконструируют здание площадью более 5,8 тыс. кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Модернизация предприятия позволит до минимума снизить вредное воздействие на окружающую среду и выбросы вредных веществ в атмосферу, повысить производительность труда и качество самой продукции — сухих цементных смесей.

К работам по реконструкции приступили в марте 2024 года. На сегодня стройготовность объекта составляет 95%. Ведутся работы по пуско-наладке технологического оборудования.

Модернизировано помольное оборудование и установлены новые редукторы шаровых цементных мельниц взамен устаревших и изношенных.

Также на территории завода завершают реконструкцию корпуса мастерской площадью почти 1,5 тыс. кв. метров. В одноэтажном здании располагаются машинный цех, склады, лаборатория, кабинеты, венткамера, помещение приготовления масел, электроцех, слесарная мастерская, насосная, комната приема пищи. Завершат реконструкцию к концу июня 2024 года.

Застройщик — компания «ХОЛСИМ (РУС)» выпускает 2,1 млн тонн продукции в год.

Предприятие входит в ГК Цементум, которая развивает в России цементный бизнес и направление нерудных материалов и бетона. Заводы группы компаний расположены в Московской, Калужской и Саратовской областях, а также в Республике Карелия.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.