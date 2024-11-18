РБК: Кокошкино — лидер в Новой Москве по снижению цен на жилье

Поселение Кокошкино стало районом Новой Москвы, где в октябре этого года сильнее всего подешевели новостройки. Также цены на жилье сильно снизились в Филимонковском и Сосенском, сообщает РБК .

Наиболее заметное снижение средней цены 1 кв. м первичного жилья среди локаций Новой Москвы в октябре этого года было зафиксировано в поселении Кокошкино. Стоимость жилья упала на 5,5%, до 237,7 тыс. руб. за «квадрат».

Лидерство района в рейтинге снижения цен на новостройки связывают с вымыванием лотов в единственном проекте «Новое Внуково». Здесь предложение сократилось на 17% за месяц.

Поселение Филимонковское заняло второе место в рейтинге подешевевшего жилья. Цена на новостройки снизилась на 3%, до 237,7 тыс. руб. за 1 кв. м. Замыкает тройку лидеров поселение Сосенское, где цена на жилье упала на 0,5%, до 271,5 тыс. руб. за «квадрат».

Также жилье стало доступнее в таких поселениях, как Марушкинское, где снижение цены составило 0,3%, до 216,5 тыс. руб., и Кленовское, где квартиры подешевели на 0,1%, а 1 кв. м стал стоить 128 тыс. руб.

Ранее стало известно, что российские новостройки снова начали расти в цене. За последний месяц на региональных рынках страны стоимость жилья поднялась на 1,1%.