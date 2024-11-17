Российские новостройки снова начали расти в цене

Цены на новостройки за последний месяц на региональных рынках страны поднялись на 1,1%. Хоть и медленное, но повышение цены спровоцировала сдержанная активность девелоперов, сообщает «Коммерсант» .

Эксперты считают, что медленный рост цены на новостройки будет сохраняться до конца 2024 года. По данным «ЦИАН.Аналитики», в середине ноября 2024 года в среднем в 18 крупнейших городах России один квадратный метр в строящемся жилье стоит 177,4 тысячи рублей с учетом подорожания на 1,1%.

В октябре рост цены на новостройки был еще медленнее. Тогда эксперты зафиксировали увеличение стоимости на 0,6%.

По данным «Этажей», в России первичная недвижимость на данный момент стоит в среднем 134,6 тысячи рублей за квадратный метр. В октябре цены подорожали всего на 0,3%. Аналитики прогнозируют, что цены в ближайшее время так и будут расти по 1% в месяц.