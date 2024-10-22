Разрушенное здание бывшего сельсовета снесли в Наро-Фоминском округе

В рамках проведения работ по ликвидации аварийных, недостроенных и самовольных объектов на территории региона в деревне Назарьево Наро-Фоминского округа, на улице Центральная был ликвидирован аварийный объект нежилого назначения — здание бывшего сельсовета. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Здание сельсовета общей площадью 105 кв. метров было построено в 1962 году. В 1994 году объект был выведен из эксплуатации и заброшен. Со временем основные элементы постройки разрушились, нарушилась геометрия несущих конструкций, обрушилась кровля. В связи с моральным и физическим износом одноэтажное деревянное строение было признано аварийным. В 2022 году произошла смена правообладателя объекта. После чего было принято решение о внесении сооружения в список для ликвидации с последующим демонтажом. В сентябре текущего года силами правообладателя работы по демонтажу, расчистке участка и вывозу строительного мусора были завершены», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Всего на территории Наро-Фоминского округа выявили 143 объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 83 объектов, что составляет 58% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.