Разрешение на строительство двух кампусов технолицея имени Долгих выдано в Истре

На территории областного технологического лицея им. В. И. Долгих в с. Павловская слобода г. о. Истра появятся два новых кампуса для проживания учащихся. Соответствующее разрешение на их строительство выдал Главгосстройнадзор Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Проект находится на сопровождении специалистов центра содействия строительству. Помощь заказчику в получении всех необходимых документов и согласований для скорейшего выхода на этап строительства оказывал проектный менеджер.

Площадь двух трехэтажных корпусов составит около 6 тысяч квадратных метров. Ввести их в эксплуатацию заказчик, которым выступает ГКУ МО «Дирекция заказчика капитального строительства», планирует в декабре 2024 года.

Кампусы предназначены для проживания 166 человек. Здесь также будут предусмотрены учебные комнаты, читальный зал, столовые, переговорные, санитарные и гардеробные зоны, бельевые и подсобные помещения.

Технолицей в Павловской Слободе был открыт 1 сентября 2023 года и является третьим образовательным кластером Подмосковья, учрежденным правительством Московской области совместно с гимназией им. Е.М. Примакова. Он рассчитан на 320 дошкольников и 960 учеников начальной и средней школы. Между лицеем и дошкольным отделением расположен атриум и пространство с игровыми зонами. На территории есть стадион с трибунами для болельщиков, площадки для воркаута. Рядом с Технолицеем расположен живописный лесопарк, где созданы прогулочные зоны, экотропы и велодорожки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.