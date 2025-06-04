Рассрочка — двигатель продаж «элитки» в Москве

Рассрочка способствуют реализации не только массового жилья, в элитном сегменте она также довольно распространена и является для застройщиков инструментом стимулирования продаж в Москве, сообщила РИАМО управляющий партнер Delta estate Елена Земцова.

«Не всегда покупатель обладает всей суммой сразу, например, еще не реализовал свой объект или не хочет снимать деньги с депозита. Брать ипотеку в премиальном сегменте не принято. Да никто и не будет этого делать под 28-29% годовых и на такие суммы. Рассрочка же зачастую беспроцентная, и покупатель предпочтет взять ее на 2-3 года, нежели откажется от покупки», — сказала Земцова.

Тем более рынок элитного жилья сейчас очень активен в столице, объекты быстро уходят из экспозиции, а цены продолжают расти.

Покупателю, конечно, выгоднее здесь и сейчас зафиксировать объект и текущую цену за собой, оформив рассрочку, заключила эксперт.