Расселенный панельный дом демонтировали в округе Подмосковья

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Пятиэтажный панельный жилой дом площадью около 3 тыс. кв. м в Запрудне Талдомского округа был построен в 60-x гг. прошлого века. Дом был обследован и по результатам технического состояния строительных конструкций признан аварийным, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Весной текущего года в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» завершили расселение 60 жилых помещений. Затем строение было включено в перечень объектов для ликвидации.

Ha сегодняшний день работы по демонтажу завершены, участок расчищен от строительного мусора. Администрацией Талдомского округа рассматриваются перспективы использования освобожденной территории.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.