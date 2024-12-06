Расселенную аварийную пятиэтажку снесли в подмосковном поселке

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В рамках работы по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Московской области в рабочем поселке Запрудня Талдомского городского округа был выявлен находившийся в аварийном состоянии объект — многоквартирный жилой дом на улице Карла Маркса, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Пятиэтажный панельный жилой дом был построен в 60-х годах прошлого века. Площадь здания составляла порядка 3 тыс. кв. м. Дом был обследован и по результатам технического состояния строительных конструкций признан аварийным.

Весной текущего года в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» была завершена процедура расселения 60 жилых помещений. Затем строение было включено в перечень объектов для ликвидации.

В настоящий момент работы по демонтажу полностью завершены. Земельный участок расчищен, строительный мусор вывезен и утилизирован. Администрацией округа рассматриваются перспективы использования освобожденной территории.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.