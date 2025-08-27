Рабочие ремонтируют фасады 4 многоквартирных домов в дер Никулино Солнечногорска

Он отметил, что дом № 13 готов полностью; на 11 завершили окрашивание, сдача намечена на 31 августа. В доме № 12 специалисты утеплили фасад и занимаются клеевыми работами, его закончат к 30 сентября. На доме № 14 установили строительные леса, и полный объем выполнят к 15 октября.

Работы ведут по региональной программе при поддержке губернатора Андрея Воробьева.

«Комфортная среда — наш приоритет. Мы стремимся, чтобы каждый житель чувствовал заботу и внимание со стороны администрации», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Ремонтом занимается подрядная организация фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области. По его завершении улучшится не только внешний вид, но и тепловой контур зданий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.