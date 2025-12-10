Рабочие приступили к устройству фундамента новой школы в Чехове

В городском округе Чехов на улице Чехова, д. 8а, рабочие копают котлован и армируют фундамент для нового корпуса школы на 550 мест, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы идут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

По информации от прораба ООО «Воздвижение» Андрея Дикого, процесс устройство котлована идёт поэтапно. На дне котлована закладывается основа для фундаментной плиты: проводится обустройство подбетонки и монтаж арматурного каркаса. Элементы арматуры собираются и скрепляются согласно проектной документации, после чего на эту основу будет залит бетон. Для подготовки арматуры в специальном цехе железные пруты режут, гнут и подгоняют под требуемые размеры с использованием станочного оборудования и электроинструмента.

Одновременно с заливкой фундамента производится вынос инженерных сетей с пятна застройки, чтобы избежать помех земляным и строительным работам. Так, уже выкопана траншея для труб холодного водоснабжения, они уложены и частично засыпаны, работы по подключению водопровода к центральной системе ХВС выполнены на 90%. Для обеспечения беспрепятственного перемещения спецтехники на площадке укладывается временное дорожное покрытие из бетонных плит, из которых также формируется разворотная площадка для большегрузного транспорта.

В здании новой школы на 550 мест разместятся читальный зал с IT-зоной, спортивный и актовый зал, комфортная столовая, блок кабинетов медицинского обслуживания, офисная зона. На прилегающей территории разместятся спортивный стадион, детские игровые площадки, место для проведения общешкольных мероприятий. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Гимназия № 2" – одна из старейших школ г. Чехова, основанная в 1954 г., в 1995 г. получила статус гимназии.

Завершить строительство нового корпуса планируется к 1 сентября 2027 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.