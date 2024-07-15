Рабочие приступили к отделочным работам в доме для переселенцев в Дмитрове

В микрорайоне ДЗФС подмосковного Дмитрова завершается строительство дома для переселенцев из аварийного жилья. Сейчас подрядчик проводит отделку квартир и мест общего пользования, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«На площадке 180 рабочих, 12 ИТР и 3 единицы техники. На объекте завершается устройство фасадов, гидроизоляция кровли. Введутся отделочные работы — штукатурка стен, стяжка полов, электромонтажные и сантехнические работы», — уточняется в сообщении.

Семьям, которые получат ключи от новой жилплощади, не придется делать ремонт. Квартиры будут сдаваться с отделкой «под ключ». Также будет благоустроена и придомовая территория. Для автовладельцев будут обустроены парковочные места, а для пешеходов — дорожки.

В новостройку переедут 286 семей — более 680 человек, жители 16 аварийных домов микрорайона ДЗФС, улиц Дубненская, Правобережная, Подлипичье, Кольцевая, 1-я и 2-я Заречная, Инженерная, Космонавтов и поселка Каналстрой. Общая расселяемая площадь аварийного фонда составит около 11,4 тыс. кв. метров.

Ключи от новых квартир жители получат в начале IV квартала 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.