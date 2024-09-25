Рабочие приступили к фасадным работам в ЖК «М_5» Красногорска

В подмосковном Красногорске строят ЖК «М_5». Два жилых корпуса класса «комфорт плюс» возводятся на Центральной улице в квартале «Молодежный». ГК «Садовое кольцо» приступила к финишной отделке фасадов. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Строители полностью завершили подготовительные работы под устройство навесного вентилируемого фасада, смонтировали утепление и подсистему и теперь приступили к последнему этапу — внешней отделке.

Архитектура «М_5» выстроена на контрасте форм и текстур фасадов, выходящих на проезжую часть и во внутренний двор. Жилые башни возводятся по современной технологии монолитного строительства — у них надежный бетонный каркас с наружными стенами из газобетонных блоков и отделкой технологичными панелями и клинкерным кирпичом.

«Повышенный уровень комфорта и приватности в сочетании с превосходными видовыми характеристиками делает этот комплекс одним из самых популярных у наших клиентов», — сказал заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов.

Клубный жилой комплекс «M_5» — это два 25-этажных корпуса на 391 квартиру со свободной планировкой. В домах предусмотрены удобные подъезды на уровне земли, келлеры для жителей квартир, колясочные и просторные лобби. Для жителей запроектировано 246 парковочных места в подземном паркинге и нежилые кладовые помещения для хранения спортинвентаря и другого имущества. Комплекс расположен недалеко от Москвы-реки. Рядом находятся скоростная ветка МЦД и несколько остановок маршрутов общественного транспорта.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.