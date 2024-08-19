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Рабочие приступили к фасадным работам в зданиях гимназии № 4 в Дзержинском

В рамках президентской программы продолжается капитальный ремонт в двух зданиях дошкольного отделения гимназии № 4 в Дзержинском. Подрядчик приступил к фасадным работам, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«На объектах задействовано более 25 рабочих. Рабочие приступили к фасадным работам, продолжаются общестроительные работы», — уточняется в сообщении.

Площадь одного здания составляет 978 кв. метров, второго — 1 827 кв. метров.

В проектном решении предусмотрены кровельные и фасадные работы, замена всех инженерных сетей, окон и дверей, сантехнического оборудования, капитальный ремонт внутренних помещений, благоустройство прилегающей территории. В обновленные помещения будет поставлена новая мебель и современное оборудование.

Завершить работы планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.