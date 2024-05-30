Рабочие приступили к фасадным работам в детском саду Наро-Фоминского округа

В п. Селятино Наро-Фоминского округа продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения МАОУ Селятинская СОШ № 2. Подрядчик приступил к работам по устройству фасада. Об этом сообщила пресс-служба министерства стройкомплекса Подмосковья.

«На объекте задействованы более 40 рабочих и 2 единицы техники. Ведутся фасадные и кровельные работы, монтаж инженерных сетей и гидроизоляции фундамента, чистовая отделка 2 этажа», — уточнили в сообщении.

В здании проведут замену фасада и кровли, поменяют полы, окна, двери и входную группу. Кроме этого, покрасят стены, полностью отремонтируют и заменят все оборудование. Также на объект поставят новую мебель и игрушки.

Вокруг предстоит благоустроить территорию и провести мероприятия по обеспечению доступа маломобильных граждан.

Завершить ремонтные работы планируется к 1 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.