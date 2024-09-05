Путин завершил споры о дальневосточной ипотеке на ВЭФ-2024

На пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) в этом году президент России Владимир Путин завершил дискуссии по вопросам ипотечного кредитования в Дальневосточном и Арктическом регионах, сохранив ставку на уровне двух процентов годовых, сообщает «Царьград» .

На пленарной сессии ВЭФ-2024 Владимир Путин принял знаковое решение, которое завершило споры среди чиновников о дальневосточной и арктической ипотеке. Глава государства настоял на удержании ставки в 2% годовых.

«Предлагаю поставить точку», — заключил Путин.

Ранее президент России на ВЭФ-2024 заявил, что дальневосточные регионы России открывают доступ к самым перспективным рынкам и помогают преодолеть барьеры, которые западные элиты пытаются установить для всего мира. Путин отметил, что будущее России тесно связано с темпами развития Дальнего Востока.