Путин: мораторий на штрафы для застройщиков продлевать не будут

Нынешний мораторий на штрафы для застройщиков истекает 31 декабря. Его не будут продлевать в новом году, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает «Интерфакс» .

Глава государства уточнил, что сейчас данная мера поддержки застройщиков уже не требуется. Ситуация на жилищном рынке позволяет от нее отказаться. Власти решили больше не продлевать мораторий на такие штрафы.

Российский лидер отметил, что для покупателей жилья выплата неустойки крайне важна, если получение квартир затягивается. Президент поручил вести системную работу с застройщиками, чтобы они выполняли свои обязанности в намеченные сроки.

Тема штрафов для застройщиков была поднята во время прямой линии с Путиным, которая прошла 19 декабря.

Мораторий на штрафы для застройщиков, которые нарушают сроки передачи квартир дольщикам, был введен в 2022 году. Власти объяснили, что он нужен для поддержки строительной отрасли в сложных экономических условиях.

В середине 2023 года его отменяли, но вернули в марте 2024 года. Наличие моратория означало, что покупатели жилья не могли требовать через суд выплаты неустойки за перенос сроков сдачи квартир.

