Пуртов: на торги выставили 2 коммерческих помещения в Академическом районе

В Москве на торги выставлены два коммерческих помещения в Академическом районе по адресу: улица Большая Черемушкинская, д. 40, к.1. Площадь объектов составляет 42,1 и 75,5 кв. м, сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Академический район столицы примечателен развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью. Здесь расположены десятки бизнес-центров, а также офисы крупных компаний. Город предлагает инвесторам приобрести на торгах два объекта свободного назначения, которые находятся по адресу: Большая Черемушкинская улица, дом 40, корпус 1. Нежилые помещения расположены недалеко от парка отдыха, музеев, кафе и супермаркета», — отметил Пуртов.

Он добавил, что победители торгов смогут разместить здесь различные виды бизнеса — от ремонтной мастерской до магазина или салона красоты.

Оба помещения находятся в подвале жилого дома и подключены ко всем необходимым коммуникациям: электричеству, водоснабжению и канализации. Прием заявок на участие в аукционе продлится до 14 апреля, а сами торги состоятся 23 апреля. Для участия необходимо зарегистрироваться на электронной площадке «Росэлторг» и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги разные объекты недвижимого имущества, витриной предлагаемых лотовявляется столичный инвестпортал. Раздел «Имущество от города» содержит всю необходимую информацию об объектах — форму, условия реализации, документацию и фотографии. Также сервис позволяет совершать 3D-туры по объектам. В городских торгах можно участвовать дистанционно — вся процедура проходит онлайн.