Пуртов: Москва выставила на торги 12 помещений под медучреждения

На городских торгах инвесторы смогут приобрести 12 помещений для открытия медицинских учреждений в Москве. Об этом сообщил глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Площадь выставленных на торги помещений варьируется от 35,7 до 967 квадратных метров. Объекты подходят как для организации небольшого стоматологического или косметологического кабинета, так и полноценного медицинского центра», — отметил Пуртов.

Он уточнил, что объекты расположены в районах Якиманка, Хорошевский, Раменки, Измайлово, Дорогомилово, Академический, Алтуфьевский, Алексеевский, а также в районе Силино в Зеленограде.

Прием заявок для участия в торгах завершится в период с 3 марта по 3 апреля, а сами аукционы состоятся в период с 12 марта по 15 апреля.

Для участия необходимо зарегистрироваться на электронной площадке «Росэлторг» и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись. Открытый формат аукционов обеспечивает справедливую конкуренцию и прозрачность процедуры.

Москва — город, развивающий предпринимательство. В столице на торги выставляют различное имущество, витриной которого является Инвестиционный портал Москвы. Раздел «Имущество от города» содержит всю необходимую информацию о лотах — форму и условия реализации, документацию и фотографии. Также сервис позволяет совершать 3D-туры по объектам. В городских торгах можно участвовать дистанционно — процедура проходит в онлайн-режиме.