Пуртов: два помещения для бизнеса в СВАО доступны на городских торгах

В СВАО выставлены на городские торги два коммерческих помещения общей площадью около 220 кв. м. Они расположены в районах Бутырский и Ростокино. Об этом сообщил руководитель Департамента конкурентной политики Москвы Кирилл Пуртов.

Глава ведомства уточнил, что северо-восток столицы — перспективное направление для бизнеса благодаря развитой транспортной инфраструктуре, широкому выбору коммерческой недвижимости, а также обилию деловых центров, социальных учреждений и парков.

«Сейчас предприниматели могут приобрести помещения свободного назначения на улице Руставели и проспекте Мира. Заявочные кампании завершатся 19 и 28 августа, а открытые аукционы пройдут 28 августа и 8 сентября», — отметил Пуртов.

Площадь одного из помещений (подвал) составляет 131,3 кв. м, другого (первый этаж) — 87,4 кв. м. Оба объекта подключены к электричеству, водоснабжению и канализации, а в одном из них дополнительно подведен газ. Участвовать в торгах могут как физические, так и юридические лица — для этого потребуется регистрация на платформе «Росэлторг» и усиленная электронная подпись.

Москва активно поддерживает предпринимательство. Столица регулярно выставляет на торги по продаже различные объекты недвижимости, а Инвестиционный портал служит основной площадкой для их размещения. В разделе «Торги Москвы» можно найти полную информацию о лотах: фото, документы, условия продажи и даже совершить 3D-тур по объектам. В городских торгах участвовать можно дистанционно — процедура проходит в онлайн-режиме.