Птицеводческий комплекс построит племенной репродуктор кур в Подмосковье

В Наро-Фоминске стартует строительство нового инкубатора, который будет производить 8 миллионов инкубационных яиц в год, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Застройщиком выступает компания «Элинар Бройлер», крупнейший птицеводческий комплекс полного цикла, известный своей продукцией под маркой «Первая свежесть».

Проект строительства племптицерепродуктора первого порядка сопровождает Центр содействия строительству при правительстве Московской области. Менеджер ЦСС оказал застройщику помощь в получении разрешения на строительство в кратчайший срок.

Согласно проекту, площадь здания инкубатория составит порядка 3 тыс. квадратных метров. Также на территории птицеводческого комплекса возведут и дополнительные объекты инфраструктуры: котельную, трансформаторную подстанцию, локальные очистные сооружения и насосную станцию, а также дезинфекционно-помывочный пункт и пожарный резервуар.

Завершить строительство планируют в третьем квартале 2025 года. С вводом нового производства в эксплуатацию для жителей Наро-Фоминска появится порядка 40 рабочих мест.

Общий объем инвестиций в данный проект составляет 450 миллионов рублей.

Центр содействия строительству при правительстве Московской области работает для тех, кто строит бизнес в Подмосковье. Подать заявку на сопровождение нежилого объекта можно по телефону +7 (498) 602-00-00 или электронной почте css@mosreg.ru, а также на официальном сайте css.mosreg.ru — здесь же актуальные новости и ответы на популярные вопросы.

Все услуги ЦСС оказывает на безвозмездной основе.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.