Программу реновации Москвы дополнили девятью новыми площадками

Девять новых площадок для строительства жилья добавили в программу реновации Москвы. Они расположены в восьми районах столицы, сообщает «Царьград» со ссылкой на мэра города Сергея Собянина.

Две площадки построят на месте уже расселенных домов из программы реновации. Суммарно планируется возвести более 147 тысяч новых квадратных метров жилья.

«Это даст возможность расселить 30 устаревших домов и предоставить комфортное жилье для 5,4 тысячи московских жителей», — рассказал Собянин.

Сейчас программа реновации включается в себя свыше 5100 домов домов с общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров. На этой территории проживает более миллиона человек. Строительство нового жилья ведут на 837 площадках.

«С момента запуска программы новыми квартирами уже располагают или находятся на стадии переселения свыше 235 тысяч человек», — подытожил градоначальник.

Тем временем в Москве стартуют пилотные проекты по расселению ветхого жилья с использованием механизма комплексного развития территорий (КРТ). Благодаря этому москвичи, чьи дома не попали в программу реновации, смогут переехать в современные квартиры.

