Ефимов: в Москве запустят пилотные проекты расселения жилья по КРТ

В Москве стартуют пилотные проекты по расселению ветхого жилья с использованием механизма комплексного развития территорий (КРТ). Это позволит горожанам, чьи дома не были включены в программу реновации, переехать в современные квартиры, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Инициатива реализуется по поручению мэра столицы Сергея Собянина и охватывает более 5 тыс. старых домов. Для пилотных проектов выбираются здания, жители которых сами обращались с просьбой о включении в реновацию, а также дома, состояние которых в ближайшее время может стать аварийным.

«Программа реновации показала свою востребованность у жителей столицы, улучшая качество жизни людей и обновляя городскую инфраструктуру. Более 420 новостроек возведены в Москве, еще около 500 домов строят и проектируют. В новые квартиры переехали или продолжают переселение более 226 тыс. человек. Успешная реализация программы стала залогом ее развития и расширения. Москвичи, проживающие в ветхих домах, не вошедших в программу реновации, в будущем смогут улучшить жилищные условия благодаря новому механизму — КРТ жилой застройки», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что к запуску планируются два пилотных проекта в Таганском районе в центре столицы и в районе Черемушки на юго-западе Москвы.

Участие в КРТ будет добровольным и решится по итогам голосования собственников и нанимателей. Процесс переселения будет регулироваться гарантиями, закрепленными нормативным актом правительства Москвы.

По словам министра правительства столицы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, жители домов в районах Таганский и Черемушки, планируемых к включению в пилотные проекты КРТ жилой застройки по итогам голосования, получат возможность переехать в равнозначные квартиры в новых домах, расположенных в тех же районах.

«На месте ветхого жилья и устаревшей городской инфраструктуры появятся современные комфортные кварталы с обновленной средой для жизни, работы и отдыха — это школы, детские сады, учреждения здравоохранения и спортивные объекты», — рассказал Овчинский.

Он добавил, что результаты запуска пилотных проектов КРТ жилой застройки дадут возможность учесть мнение жителей при дальнейшем обновлении жилого фонда столицы.

Ранее Собянин подчеркнул, что реновация в столице будет постоянной, выходящей за рамки первоначальной программы.

Москва остается одним из лидеров России по объемам строительства, что соответствует целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».