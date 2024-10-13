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Проектирование нового зоопарка в Петербурге начнется в 2025 году

В следующем году на территории Санкт-Петербурга стартует проектирование нового зоопарка. Губернатор Северной столицы Александр Беглов поддержал идею, сообщает «Петербургский дневник» .

По словам вице-губернатора Николая Линченко, новое место под зоопарк перспективно с точки зрения развития транспортной инфраструктуры, в том числе метро. При этом конкретное место Линченко не назвал.

Вице-губернатор добавил, что средства на проектирование зоопарка будут заложены при одобрении губернатора.

Беглов поддержал идею, акцентируя внимание на том, что процесс проектирования в 2025 году должен осуществляться параллельно с возведением объектов транспортной инфраструктуры.

Ранее в Ленинградском зоопарке прошел День урожая. По установившейся традиции, мероприятие завершает акцию «Дары осени», в ходе которой обитатели зоопарка получили сезонные лакомства.