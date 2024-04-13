Продолжается строительство детского сада в Щелково

В Щелково на улице Школьная продолжается строительство детского сада для 220 малышей, завершить его строительство планируется к концу 2024 года, сообщили в министерстве строительного комплекса Московской области.

Сейчас ведется кладка стен и перегородок, устройство инженерных сетей. Строительная готовность — 30%

Детский сад будет рассчитан на 11 групп для детей от 1,5 до 7 лет. В здании общей площадью порядка 4 тыс. кв. м. разместятся помещения охраны, медблок, пищеблок, групповые ячейки, залы для музыкальных и физкультурных занятий, административные и вспомогательные помещения.

На прилегающей территории выполнят комплексное благоустройство, установят игровые и физкультурные площадки.

Завершить строительство планируется в декабре текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.

