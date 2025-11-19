Продолжается ремонт Центральной детской музыкальной школы им Алябьева в Коломне

В здании «Центральной детской музыкальной школы имени А. А. Алябьева» на улице Малышева, дом № 24 в Коломне продолжается капитальный ремонт. На объекте завершены демонтажные работы, строители приступили к внутренним общестроительным работам и ремонту кровли. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы ведут в рамках государственной программы за счет средств бюджета Московской области.

Здание 1958 года постройки. Его площадь более 3,6 тыс. кв. м. Планируется, что в здании отремонтируют кровлю, утеплят и обновят фасад и входную группу, заменят системы отопления, вентиляции, канализации, сантехническое оборудование, окна и двери, проведут внутренние ремонтные работы. Для музыкальной школы закупят новую мебель и учебное оборудование. Обновление коснется и территории учреждения.

Завершить работы по капитальному ремонту планируется в 2026 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.