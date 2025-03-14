Продажи элитного жилья в столичных новостройках могут увеличиться в 1,5 раза

По итогам первых трех месяцев текущего года общий объем продаж жилой недвижимости в сегменте элитных новостроек Москвы, предположительно, превысит показатели аналогичного периода 2024 года на 55%, сообщает газета «Ведомости» .

Согласно данным исследования компании Kalinka Ecosystem, с января по февраль в Москве было реализовано 346 дорогостоящих объектов недвижимости, что на 2,4% превышает показатели I квартала прошлого года. По прогнозам компании, в течение первых 3 месяцев будут проданы 524 квартиры.

Агентство «Intermark городская недвижимость» также подтверждает рост спроса на элитную недвижимость. С начала 2025 года в Москве было продано 350 квартир, что является рекордным показателем за последние 4 года. Банк «Дом.РФ» с начала текущего года получил в 1,5 раза больше заявок на приобретение элитной недвижимости по сравнению с 2024 годом.

Ранее стало известно, что рынок «первички» в Москве пережил кризисный момент. В феврале лидерами спроса в сегменте «комфорт» стали проекты «Москворечье», «Бусиновский парк» и «Молжаниново».