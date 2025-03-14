Рынок «первички» пережил кризисный момент

В феврале 2025 года на первичном рынке жилой недвижимости в границах старой Москвы в сегментах «комфорт» и «бизнес» было реализовано 5,8 тыс. квартир и апартаментов (по дате подписания ДДУ). Это на 28% больше в лотах и на 27% в квадратных метрах, чем в январе, рассказали РИАМО в департаменте аналитики и консалтинга компании VSN Group.

По итогам февраля 2025 года на первичном рынке в границах старой Москвы суммарный объем реализованного жилья составил 290,6 тыс. кв. м, что выше показателей аналогичного периода прошлого года на 36%. Суммарная выручка девелоперов по итогам месяца составила 119,4 млрд руб. против 83,9 млрд руб. в феврале 2024 года. 51% сделок в феврале 2025 года заключался с использованием ипотечных средств, что на 7% ниже аналогичного периода прошлого года, отмечают специалисты VSN Group.

Лидерами спроса по итогам месяца в сегменте «комфорт» стали проекты «Москворечье», «Бусиновский парк» и «Молжаниново». Наиболее востребованными проектами бизнес-класса стали «Остров» (включая премиальные корпуса), Shagal и «ЗИЛАРТ». В феврале 2025 года стартовали продажи квартир в двух проектах бизнес-класса: Sokolinn Park от «Группы Эталон» и «Марк» от «Группы ЛСР» (оба – без отделки).

Итоги февраля показали, что, несмотря на сохраняющуюся сложную экономическую ситуацию в стране в совокупности с высокой ключевой ставкой и уровнем инфляции, покупательская активность на рынке первичной жилой недвижимости растет, считают в VSN Group.

«На данный момент представляется, что рынок пережил кризисный момент и приспособился к современным правилам игры за счёт внедрения альтернативных ипотеке инструментов продаж. Со стороны покупателя также наблюдается возвращение лояльности ко мнению, что недвижимость — один из наиболее надёжных активов для сохранения капитала. Так, февраль, традиционно демонстрирующий сдержанный спрос, в этом году показал отличные в рамках текущей неопределенности результаты», — отметила генеральный директор VSN Group Яна Глазунова.