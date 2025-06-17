Процентные ставки на льготные ипотеку установлены государством и банки не могут их изменить. Отказ от практики взимания комиссий с застройщиков вынуждает кредитные организации ограничивать выдачи льготной ипотеки или увеличивать сумму первоначального взноса. Пока в стране не изменится экономическая ситуация, число выдачи льготных кредитов будет снижаться заявила РИАМО руководитель Ипотечного бюро и проекта Электроннаясделка.рф Камила Фазлыева.

Возникшие проблемы с льготной ипотекой объясняются необходимостью повышения ставок по ней. Но все помнят слова президента РФ о том, что льготная ипотека остается на уровне 6% годовых, Арктическая — на уровне 2%. И это уже политический момент, подчеркнул эксперт.

«Банки не могут изменить установленные процентные ставки. Дополнительные комиссии в итоге приводят к удорожанию объекта, что ложится на плечи конечного потребителя, поэтому говорить, что льготная ипотека действительности дешевая, означает все-таки лукавить», — высказала свое мнение Фазлыева.

По ее мнению, пока не изменится экономическая ситуация в стране, на рынке будет фиксироваться снижение количества выдач льготных ипотек под 6% и 2% соответственно. В этом заинтересован и Центробанк, добавил эксперт.

«Все говорит о том, что ставки по льготной ипотеке должны быть выше, но спорить с Президентом не решится никто», — отметила Фазлыева.