Пристройку к гимназии № 6 в Солнечногорске возведут к сентябрю этого года

В городском округе Солнечногорск возводят пристройку на 300 мест к гимназии № 6. Подрядчик ведет монолитные работы на цокольном этаже. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На объекте трудятся 49 человек и 4 единицы техники, включая башенные краны. Процесс проинспектировал заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.

«Относительно в целом графика успеваем. Подрядчик трудностей с поставками и материалами не испытывает, так что все должно быть по плану. Завершение работ запланировано к сентябрю этого года», — отметил Александр Сорокин.

В пристройке разместят учебные классы, помещения для групп продленного дня, спортивный и актовый залы, столовую с пищеблоком. На школьной территории обустроят спортивные и игровые площадки, места для общешкольных мероприятий и отдыха.

Работы ведут по программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджета Московской области.

Новый корпус позволит организовать обучение школьников в одну смену.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Молодежь и дети». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.