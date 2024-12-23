При поддержке Москвы появится производство упаковки для молока и соков

Благодаря увеличению производственных мощностей столичная компания начнет выпускать асептическую упаковку. Компания возведет новый корпус для производства площадью свыше 14 тыс. кв. м, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он пояснил, что комфортные условия для развития промышленности в столице создали в рамках распоряжения мэра столицы Сергея Собянина.

«Благодаря поддержке города столичное предприятие запустило проект по расширению производственных мощностей, в рамках которого построит новый производственный корпус площадью более 14 тыс. кв. м», — сказал Ликсутов.

Он добавил, что там разместят линию изготовления асептической упаковки для соков и молока.

Благодаря асептической упаковке продукцию можно хранить при комнатной температуре без консервантов длительное время.

Компания «Ламбумиз» является одним из наиболее крупных производителей картонной упаковки для пищевой продукции в России. В 2023 году завод открыл дополнительную линию и наладил производство новой экологической тары, продлевающей срок годности и сохраняющей полезные свойства.

«Город поддерживает развитие пищевой промышленности и предоставляет заводам комплексные меры поддержки. Например, „Ламбумиз“ с 2018 года имеет статус промкомплекса, который позволяет получать налоговые льготы, арендовать землю по сниженной ставке и направлять дополнительные инвестиции в развитие производства», — сказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что предприятие также пользовалось льготным кредитом Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства.

Сейчас этап проектирования уже завершен — специалисты провели гидрометеорологические, инженерно-экологические, инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания, а также выполнили технологические работы.

«Мы приступили к реализации крупного инвестиционного проекта, который позволит нам развернуть новое производство асептической упаковки и увеличить мощности предприятия в рамках текущего ассортимента. Проектные работы планируем завершить в апреле будущего года», — рассказал исполнительный директор и член совета директоров компании «Ламбумиз» Андрей Дьяков.

Он добавил, что летом 2025 года планируется начать возведение нового комплекса для производства асептической упаковки к сокам и молочным продуктам.

В столице создают новые производства — для их строительства по программе Масштабных инвестпроектов на аукционы выставили 5 участков суммарной площадью 10 га. Победившие на аукционах смогут создать в Москве производства целлюлозно-бумажной, строительной, нефтехимической, легкой, автомобилестроительной, фармацевтической и пищевой промышленности. Участки под производства столица будет предоставлять по льготной ставке 1 рубль в год.

На сегодняшний день в Москве работают свыше 4,5 тыс. промкомпаний, на которых трудоустроены более 750 тыс. человек. Каждый год в городе открывают порядка 150 высокотехнологичных предприятий, на которых выпускают различные товары, включая сложную технику, медоборудование, лекарства, мебель, косметику, обувь и одежду.