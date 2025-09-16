сегодня в 07:20

Предприниматели могут приобрести два коммерческих помещения в САО

На городские торги выставлены два помещения свободного назначения площадью 56,5 и 64,5 кв. м в Бескудниковском и Головинском районах на севере Москвы, сказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Объекты расположены по адресам: улица Селигерская, дом 18 и улица Лавочкина, дом 6. По словам Пуртова, коммерческие помещения, расположенные в районах с развитой инфраструктурой и высоким пешеходным трафиком, пользуются спросом у предпринимателей.

«Сейчас город предлагает приобрести два объекта в Бескудниковском и Головинском районах. Победители торгов смогут открыть в них магазины, салоны красоты или массажные кабинеты, пункты выдачи заказов, образовательные или культурно-досуговые учреждения и другие предприятия сферы услуг. Прием заявок завершится 23 и 25 сентября, аукционы состоятся 2 и 7 октября в зависимости от выбранного лота», — прокомментировал Пуртов.

Оба помещения находятся на первых этажах жилых домов, имеют отдельный вход, подключены к электричеству, водоснабжению и канализации.

Для участия в торгах понадобится регистрация на электронной торговой площадке Росэлторг и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Город выставляет на аукционы различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы.