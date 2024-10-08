Порядка 600 детей-сирот получили квартиры в Подмосковье в 2024 году

В Подмосковье дети, оставшиеся без попечения родителей, по достижении совершеннолетия получают квартиру или жилищный сертификат на ее покупку. В 2024 году обеспечили жильем почти 600 детей-сирот, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«У нас в регионе действует губернаторская программа по обеспечению детей-сирот квартирами, и с начала ее реализации квартиры получили более 8 тысяч сирот, а очередность на квартиры у нас и вовсе отсутствует. Отмечу, что преимущественно ребята выбирают жилищный сертификат, потому что, как отмечают сами дети, это позволяет купить понравившуюся квартиру в удобном месте», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В ведомстве отметили, что из 579 детей-сирот, обеспеченных жильем, только 94 выбрали получение квартиры по договору специального найма.

Благодаря жилищному сертификату возможно самостоятельное приобретение жилого помещения не только на территории городского округа по месту жительства, но и в других городах Московской области, а при покупке квартира оформляется сразу в собственность. Кроме того, реализация жилищного сертификата позволяет использовать и свои личные денежные средства, в том числе для покупки квартиры большей площади.

Федеральным законом закреплены нормы выдачи сертификатов молодым людям с момента наступления их 23-летия. А Московская область — первый регион, где эта планка понижена до 18-ти лет. В этом году свое жилье получат почти тысяча детей-сирот.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.