Порядка 117 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю

За прошедшую неделю из аварийного жилья в Подмосковье переселено 117 человек. Жителям 6 городских округов предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, выплачена выкупная стоимость, предоставлены сертификаты, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

На прошедшей неделе по национальному проекту «Жилье и городская среда» на территории Московской области было расселено 40 аварийных помещений в городских округах Клин, Луховицы, Пушкинский, Раменский, Ступино, Шатура.

За неделю в регионе расселили 1 766,8 квадратных метров жилья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.