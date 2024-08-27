Порядка 100 семей переехали из аварийного жилья в новостройку в Солнечногорске

В Солнечногорске 98 семей переехали в новый многоквартирный дом в микрорайоне Рекинцо-2 из аварийного жилья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пятисекционное здание общей площадью более 3,7 тыс. кв. метров расположено по улице Молодежной. Оно включает 147 квартир. Все они предназначены для переселенцев.

«Квартиры готовы к тому, чтобы в них можно было сразу жить. В помещениях выполнили внутреннюю отделку, установили сантехнику, электроплиты и пожарные извещатели», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.

Собственники и наниматели оставшихся 49 квартир также находятся в процессе переселения. Для них зарезервированы жилые помещения. Люди готовы обжить их после доработки со стороны застройщика.

В общей сложности в новый дом должны переехать около 400 человек. Для их удобства рядом расположена вся необходимая социальная инфраструктура: современная школа, поликлиника, торговый центр. К новому учебному году откроется новый детский сад на 320 мест.

В городском округе комфортными условиями проживания людей обеспечили благодаря реализации программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019–2025 годы» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов. В первую очередь, это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.