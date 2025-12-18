сегодня в 13:11

Помощник Долиной знал о «спецоперации» при продаже квартиры в Москве

Помощник певицы Ларисы Долиной мог знать о «спецоперации» при продаже жилья предпринимательнице Полине Лурье. Он, предположительно, помог артистке сходить за 112 млн наличными, которые впоследствии были переданы аферистам, сообщает Mash .

По заявлению представителя, перед сделкой по продаже квартиры артистка просила оказать помощь в передаче средств неизвестному. Долина рассказала о секретной продаже жилья.

У помощника история подозрений не вызвала. Он помог сходить, снять средства, которые артистка отдала аферистам в двух чемоданах.

За поиск покупателя для квартиры Долина заплатила агентству четыре с половиной млн рублей.

В период закрытых заседаний артистка, предположительно, настаивала на отказе в выплате средств Лурье. Певица вместе с представителями заявляла, что деньги покупательницы у аферистов.

Затем Долина изменила мнение. Согласно экспертизе, в период сделки певица находилась в состоянии психического расстройства.

16 декабря Верховный суд России удовлетворил жалобу бизнесвумен Лурье. Все предыдущие решения судов были отменены.

Право собственности на квартиру в Хамовниках пока осталось за покупательницей. При этом Долина сможет жить в нем до решения суда второй инстанции.

