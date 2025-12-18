Помощник Долиной знал о «спецоперации» при продаже квартиры в Москве
Помощник певицы Ларисы Долиной мог знать о «спецоперации» при продаже жилья предпринимательнице Полине Лурье. Он, предположительно, помог артистке сходить за 112 млн наличными, которые впоследствии были переданы аферистам, сообщает Mash.
По заявлению представителя, перед сделкой по продаже квартиры артистка просила оказать помощь в передаче средств неизвестному. Долина рассказала о секретной продаже жилья.
У помощника история подозрений не вызвала. Он помог сходить, снять средства, которые артистка отдала аферистам в двух чемоданах.
За поиск покупателя для квартиры Долина заплатила агентству четыре с половиной млн рублей.
В период закрытых заседаний артистка, предположительно, настаивала на отказе в выплате средств Лурье. Певица вместе с представителями заявляла, что деньги покупательницы у аферистов.
Затем Долина изменила мнение. Согласно экспертизе, в период сделки певица находилась в состоянии психического расстройства.
16 декабря Верховный суд России удовлетворил жалобу бизнесвумен Лурье. Все предыдущие решения судов были отменены.
Право собственности на квартиру в Хамовниках пока осталось за покупательницей. При этом Долина сможет жить в нем до решения суда второй инстанции.
