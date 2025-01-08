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Поместье скандального бизнесмена Джабраилова в Москве продали за 1,2 млрд рублей

Поместье в московском районе Крылатское, принадлежащее скандальному бизнесмену Умару Джабраилову, продали за 1,2 млрд рублей. Дом находится в элитном жилом комплексе «Остров фантазий», сообщает Mash .

Особняк построили по проекту бюро из Италии Sawaya & Moroni. Дом принадлежал бывшему кандидату в президенты и сенатору Умару Джабраилову.

На протяжении нескольких лет бизнесмена не видели на светских вечеринках. Он отмечал, что это произошло из-за травмы после взрыва на Кавказе.

Площадь поместья составляет полторы тыс. квадратных метров. На входе стоят пантеры из мрамора.

Площадь участка — два гектара. На территории есть причал.

Особняк Джабраилова приобрел предприниматель из Люберец. По документам он стал спортивно-оздоровительным центром/базой/комплексом с временным проживанием.

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