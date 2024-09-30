Знаменитый дом в виде слона выставили на продажу в Подмосковье

Уникальный дом в виде слона, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса, теперь можно приобрести в подмосковной деревне Островцы. Стоимость особняка составляет 78 миллионов рублей, сообщает «Вечерняя Москва».

Высокую цену на четырехэтажный дом объяснили его необычным дизайном. Стоит отметить, что сам «слон» пустует уже около 15 лет.

Согласно информации в интернете, он разрабатывался как жилое помещение лишь частично. Скорее всего, в этом здании планировалось разместить офисные пространства. Строительство 16-метрового гиганта заняло восемь месяцев и обошлось почти в 43 млн рублей.

Эксперт по недвижимости Полина Васильева отметила, что необычные дома продать достаточно сложно — чаще всего их приобретают те, кому нужен экспонат (трофейная недвижимость). Специалист добавила, что при покупке такого дома его перепродажа может оказаться затруднительной, так как такой стиль оформления может оттолкнуть будущих покупателей. Учитывая высокие цены на недвижимость, здание может оставаться без жильцов длительное время.

Известный дом в форме слона в Московской области пытались продать и раньше. Тогда стоимость сооружения была установлена на уровне 30 млн рублей. Причины, по которым собственник уникальной недвижимости решил повысить цену более чем вдвое, остаются неизвестными.