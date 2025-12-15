В Центральном доме архитектора состоялась торжественная церемония награждения победителей ежегодного архитектурного конкурса «Лучший проект Подмосковья». В этом году поступило более 100 заявок, а конкурс прошел в обновленном формате: появился раздел «Реализация», а также специальная номинация для объектов сохранения и развития. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Для нас было важным эволюционировать вместе с рынком. Три года назад мы заложили основы этого конкурса. Сегодня мы с гордостью наблюдаем, как он становится полноценным смотром не только идей, но и их качественного воплощения. Появление раздела «Реализация» — это закономерный шаг, фиксирующий момент зрелости архитектурной школы, когда мы можем оценивать не только замысел, но и конечный результат, его значение для создания комфортной среды», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Конкурс подтвердил статус визитной карточки региона, собрав самые прогрессивные и талантливые работы, которые задают современные стандарты качества. Экспертное жюри, в состав которого вошли ведущие российские архитекторы, оценивало архитектурно-художественную ценность, качество интеграции в среду, соответствие современным тенденциям.

Победителем конкурса в номинации средне- и малоэтажного жилья стал проект «МЫС» в Одинцовском г. о. (архитектура — Генпро, ZROBIM architects, застройщик — MR Group) — масштабная комплексная застройка, сочетающая разные форматы, от среднеэтажных домов до таунхаусов и коттеджей, гармонично вписанных в природный ландшафт. В проекте детально продуманы общественные зоны, большое количество инфраструктурных объектов, вариативность планировочных решений квартир.

В этой же номинации жюри отметило проект КРТ в Нахабино (архитектурная концепция и реализация — девелоперская компания Брусника). Фасады жилых домов напоминают неоклассическую застройку Берлина: симметричная композиция в рамках секций, многослойность фасада за счет активной работы с эркерами, балконами и ризалитами, пастельная цветовая гамма создают сдержанный и по-европейски элегантный образ.

Среди многоэтажных жилых комплексов победителем стал ЖК из четырех высотных башен до 190 м в Красногорске с ярким архитектурным обликом («Мезонпроект»). Эксплуатируемая кровля стилобата с искусственным рельефом решает задачу шумозащиты и создает дополнительный рекреационный уровень.

2 место получил «ЖК „Петровский парк“ в г. о. Домодедово („ПТАМ Виссарионова“) с интересными фасадными решениями.

3 место — у ЖК «Первый Химкинский» (архитектурные решения — АБ KPLN, застройщик — ГК ФСК). Разноэтажная застройка от 4 до 17 этажей позволяет сохранять видовые перспективы, а цветовая гамма фасадов подобрана с учетом использования природных оттенков.

Проект-победитель в номинации социальной инфраструктуры — образовательная школа на 500 мест в г. о. Подольск («ЛАБВА ПРО»). Необычная композиция построена на контрасте двух крыльев, объединенных двусветным пространством центральной рекреации-атриума. Архитектура выстроена на диалоге материалов: фасад одного крыла — вентилируемый, с алюминиевыми кассетами под брашированную медь; другого — с бетонной плиткой под белый кирпич.

Также награды получили воспитательно-образовательный комплекс в г. о. Люберцы (АРХПРОЕКТ) и школа на 825 мест в Ленинском г. о. (архитектурная концепция и реализация — девелоперская компания Брусники). Воспитательно-образовательный комплекс имеет оригинальную семиугольную форму в плане с внутренним двором-атриумом, объединяя школу и детский сад. Школа Брусники отличается акцентными скругленными углами, в которых расположены лестницы. Ключевой элемент — высокий двухсветный витраж главного входа, который в темное время суток выступает своеобразным «маяком».

Победителем среди проектов общественного назначения стал Теннисный центр «МАЛЕВИЧ» в Одинцовском г. о. («ЛАБВА ПРО») — легкая и открытая архитектура на основе деревянных конструкций с фасадами из HPL-панелей под дерево.

2 место в этой номинации также получили архитекторы «ЛАБВА ПРО» за проект гастрономического кластера, который удачно интегрирован в природу за счет подобранных материалов и террасированной планировки.

3 место — у комплекса «БАНИ МАЛЕВИЧА»: как и теннисный центр, он расположен около одноименного парка (DBA-GROUP). В отделке фасадов использованы стеклофибробетон, структурное остекление и анодированный металл.

Традиционно на конкурсе уделяется внимание объектам промышленности и транспорта, отвечая стратегии комплексного подхода к жилой среде. Победителем стал проект многоуровневых стоянок на 350 и 245 мест в г. о. Люберцы («Д куб»), где нашли отражение идеи супрематизма и гармонично интегрированы коммерческие помещения.

2 и 3 места — также у наземных гаражей-стоянок в Ленинском г. о. (АСК «ЭСФОЭС АРХИТЕКТС» и «Сенаб Проект»). Используемые приемы и материалы отделки позволяют строить гаражи как самостоятельные архитектурные объекты, а региональные стандарты, предписывающие делать коммерческими первые этажи, помогают полноценно интегрировать их в жилую среду.

Также жюри отметило архитектурные решения завода по производству звукового оборудования в Сергиево-Посадском г. о. (АБ «ОРКА ПРОЕКТ»).

В новой номинации, посвященной объектам сохранения и развития, победителем стал Культурно-просветительский центр «УСПЕНСКОЕ» в Одинцовском г. о. (АБ «Четвертое измерение»), который предполагает приспособление бывшей усадьбы и достроенного в советское время лечебного корпуса под новую культурную функцию с бережным сохранением облика. Также награды удостоен проект реконструкции бывшей фабрики Коншиных в г. о. Серпухов (АБ «СГ-ПРОЕКТ»). Новая функция — офисы, гостиницы, культурные центры — интегрируется в аутентичную ткань, формируя многослойный городской квартал с общественными пространствами и новой жилой застройкой на прилегающей территории.

Среди проектов реализации жилой застройки победителем стал Клубный квартал Skolkovo ONE в пос. Заречье (архитектура -Apex Project Bureau, девелопер — IKON Development). Построенная первая очередь органично встроена в природный ландшафт у границ Мещерского парка и отличается выразительными арочными фасадами.

Также в этой номинации награды получили первая очередь комплексного развития микрорайона в г. о. Подольск из шести разноэтажных домов с разнообразным силуэтом («ЛАБВА ПРО») и жилой комплекс «АРТ» в Наро-Фоминском г. о. с выразительным контрастным решением фасадов (архитектура –YAUZAPROJECT, девелопер — СЗ «Инвестиционная компания „КАСКАД“).

Победителем среди реализованных объектов нежилого назначения стал Центр адаптации слепоглухих молодых людей «Маяк» в Сергиевом Посаде (АБ ATRIUM) — уникальный комплекс, задуманный как «тренажер городской среды», который использует саму архитектуру как инструмент адаптации. Пространственная структура с системой тактильных, фактурных и цветовых ориентиров, разнообразие маршрутов и материалов отделки (клинкер, металл, штукатурка) помогают пользователям развивать навыки ориентации.

Два других проекта, отмеченных в этой номинации — реконструкция торгово-развлекательного центра» в г. о. Пушкинский (АБ «ЛАБВА ПРО») и частный детский чад в ЖК «Сказка» (АБ «УРБАНСКЕЙЛ») также отличает качественная реализация, сохранившая архитектурную идею.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.