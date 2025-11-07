сегодня в 17:44

Подрядчик приступил к капитальному ремонту гимназии № 2 в Красногорске

На улице Кирова, 23, городского округа Красногорск начались работы по капитальному ремонту гимназии № 2, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

Как сообщил представитель подрядной организации «СтройТрастКапитал» Алексей Проничев, сейчас на объекте идут демонтажные работы. Строители снимают старые отделочные покрытия, разбирают полы, потолки и перегородки.

Работы ведутся в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств регионального бюджета.

В здании школы 1968 года постройки, общей площадью 4285 квадратных метров, проведут кровельные, фасадные и внутренние работы, обустройство входных групп, заменят системы отопления, вентиляции, канализации. Кроме того, закупят новую мебель и оборудование, благоустроят прилегающую территорию.

Завершить капремонт планируется в 2026 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.