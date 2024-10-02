сегодня в 17:57

Подрядчик приступил к капитальному ремонту гимназии имени Татищева в Клину

Гимназию им. Татищева на улице Ленина в Клину ждет масштабное обновление. Строители вышли на площадку и приступили к работам по капитальному ремонту, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы будут проведены в рамках президентского проекта по капитальному ремонту объектов образования.

«Подрядчик вышел на площадку, завез оборудование и инструмент. Сейчас ведутся демонтажные работы на кровле, корпусе фасада и внутри помещения», — уточняется в сообщении.

На площадке работает более 50 человек.

В рамках капремонта строители обновят фасад и кровлю здания, проведут замену всех инженерных систем, сантехнического оборудования, сделают внутреннюю отделку помещений, закупят современную мебель и оборудование для классов, спортивного зала, пищеблока.

Общая площадь здания составляет 5 521 кв. метров.

Закончить работы на объекте планируется в августе 2025 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.