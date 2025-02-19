Подрядчик приступил к фасадным работам в ходе капремонта ДК «Родина» в Химках

На Ленинском проспекте в подмосковных Химках подрядчик приступил к обновлению фасада Дворца культуры «Родина». Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Ремонт проводится в рамках государственной программы Подмосковья за счет бюджетных средств. На объекте — 40 человек. Строители завершают демонтажные работы, ведут общестроительные, приступили к фасадным работам.

Дворец культуры общей площадью 4 532,1 кв. метров ждет значительных изменений. Здесь не только обновят внешний вид здания, но и заменят все инженерные системы, радиаторы, сантехнику, полы, потолки, окна и двери. Также предусмотрены работы по внутренней отделке, кровле и обустройству новой входной группы, благоустройство прилегающей территории.

Кроме того, в рамках капремонта будет обновлена мебель, чтобы создать наиболее комфортные условия для творческих коллективов.

Строители планируют завершить все работы и сдать обновленный Дворец культуры «Родина» до конца 2025 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.