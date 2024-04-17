Подрядчик приступает к фасадным работам в двух корпусах школы № 1 в Шаховской

Капремонт в двух зданиях школы № 1 (начальная и средняя школы) в городском округе Шаховская, который проводится в рамках президентской программы «Модернизация системы общего образования», планируется завершить к 1 сентября. Подрядчик приступает к фасадным работам. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«Одновременно проводятся работы по замене кровли, инженерных сетей, установке оконных блоков, черновая отделка помещений», — говорится в сообщении.

Общая площадь двух зданий школы составляет более 4,3 тыс. кв. метров.

Строители проведут замену кровли, обновят фасады и входные группы, заменят все инженерные сети, установят новое сантехническое оборудование, закупят современную мебель.

«Завершить капитальный ремонт планируется к 1 сентября. Новый учебный год школьники и педагоги Шаховской школы № 1 начнут в современных и комфортных условиях», — подчеркнули в пресс-службе.

Шаховская школа № 1 — старейшая в округе. Здание начальной школы было возведено в 1962 году, старшая школа — 1971 года постройки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.