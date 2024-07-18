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Подрядчик начал обследование здания гимназии им Подольских курсантов в Климовске

По федеральной программе капитального ремонта школ в городском округе Подольск отремонтируют здание гимназии имени Подольских курсантов на проспекте 50 лет Октября в микрорайоне Климовск. Подрядчик приступил к экспериментальному обследованию здания, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

До начала строительно-монтажных работ на объекте подрядчик ООО «Триумф» проводит экспериментальное обследование несущих конструкций здания, состояния кровли и внутренних стен здания.

В рамках запланированных работ в гимназии планируется замена кровли и потолков, обновление фасада и входных групп, лестниц, замена всех инженерных сетей и оборудования, окон и дверей.

Будет проведена отделка помещений, в классы установят новую мебель и современное оборудование. В ходе капремонта будет проведено благоустройство прилегающей территории.

Завершение работ запланировано на август 2025 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.