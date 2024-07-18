Подрядчик начал обследование здания гимназии им Подольских курсантов в Климовске
Фото - © Минстрой МО
По федеральной программе капитального ремонта школ в городском округе Подольск отремонтируют здание гимназии имени Подольских курсантов на проспекте 50 лет Октября в микрорайоне Климовск. Подрядчик приступил к экспериментальному обследованию здания, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.
До начала строительно-монтажных работ на объекте подрядчик ООО «Триумф» проводит экспериментальное обследование несущих конструкций здания, состояния кровли и внутренних стен здания.
В рамках запланированных работ в гимназии планируется замена кровли и потолков, обновление фасада и входных групп, лестниц, замена всех инженерных сетей и оборудования, окон и дверей.
Будет проведена отделка помещений, в классы установят новую мебель и современное оборудование. В ходе капремонта будет проведено благоустройство прилегающей территории.
Завершение работ запланировано на август 2025 года.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.
«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.